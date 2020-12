Portugal é o quinto país da UE com mais polícia

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal é o quinto país da União Europeia com mais elementos policiais "per capita". Serviços burocráticos absorvem mais de 20% dos elementos das forças de segurança.

Portugal é o quinto país da União Europeia com mais polícias, em termos relativos. Mas isto não significa necessariamente ruas mais seguras. Porque 20 a 30% dos elementos das forças de segurança estão atrás de secretárias e afastados do serviço operacional. Uma realidade que o Governo promete agora mudar, através de "soluções de partilha de recursos" entre a GNR e a PSP.

Os números constam da Pordata, base de dados construída com estatísticas oficiais, e não deixam margem para dúvidas. Em Portugal, havia, no final de 2018, mais de 450 polícias por cada cem mil habitantes. Este valor cresceu em relação a 1996 (434 polícias por cem mil habitantes) e é o quinto mais alto de um ranking da União Europeia com 25 países. A lista é liderada pelo Chipre, com 566 polícias por cem mil habitantes, e tem no último lugar a Finlândia, com 139.