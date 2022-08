Português detido em Espanha por filmar peregrina no duche

A Guardia Civil espanhola deteve, na quarta-feira, um peregrino português, com cerca de 50 anos, por gravar uma mulher peregrina com o telemóvel quando tomava banho no albergue onde estavam alojados, em Portomarín, na província de Lugo, na Galiza.

Segundo a imprensa espanhola, o homem terá sido surpreendido e apanhado pelo marido da vítima que se apercebeu que a mulher estava a ser filmada. O suspeito terá ainda tentado apagar o vídeo, mas o conteúdo viria a ser recuperado através da funcionalidade cópia de segurança e entregue às autoridades.

O suspeito acabou detido pela Guardia Civil e foi presente a um juiz do tribunal de Chantada esta quinta-feira, tendo saído em liberdade, embora acusado de um crime contra a privacidade.

O cidadão português detido é casado e estava em peregrinação acompanhado pelos filhos.