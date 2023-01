Português detido por esfaquear namorada em Badajoz na passagem de ano

R. S. Hoje às 15:57 Facebook

Um português foi detido pelas autoridades espanholas por agredir a companheira, na madrugada do dia 1 de janeiro, em Badajoz.

O suspeito, de 37 anos, sobre o qual não existem queixas anteriores por maus tratos, terá agredido a namorada com uma faca, na localidade de Villanueva de la Serena, na província de Badajoz, no primeiro dia do ano.

A vítima, uma mulher de 42 anos, de nacionalidade brasileira, foi encontrada na rua, com uma ferida a sangrar numa das nádegas. Foi o telefonema de um transeunte que chegou à Polícia Nacional cerca das 5 horas a alertar para a ocorrência.

De acordo com a agência de notícias EFE, a mulher, encaminhada para o hospital, de onde recebeu alta horas depois, alegou ter sido agredida pelo companheiro e indicou a morada de ambos às autoridades. Chegados ao local, os agentes verificaram que os móveis da casa estavam desordenados e que havia vestígios de sangue, razão pela qual detiveram o homem por suspeita de crime de violência doméstica.

O suspeito foi esta segunda-feira de manhã presente a primeiro interrogatório judicial.