Português usava carro como "supermercado" de droga em Espanha

A Polícia Nacional espanhola deteve, na passada quinta-feira, um português, de 34 anos, como presumível autor de um crime contra a saúde pública depois de ter sido surpreendido pelos agentes com uma grande variedade de estupefacientes no interior da sua própria viatura.

A detenção aconteceu por volta das 22 horas quando os agentes, que realizavam uma patrulha de prevenção, observaram um veículo a sair de um terreno baldio na Avenida 8 de Agosto, em Ibiza.

Perante o nervosismo e as respostas confusas do condutor, os agentes procederam à revista da viatura e depararam-se com uma grande diversidade de estupefacientes.

Segundo a agência noticiosa espanhola Efe, foram apreendidas 52,1 gramas de cocaína, 11,8 gramas de ecstasy, 3,52 gramas de cetamina, 7,9 gramas de cocaína rosa, 19,38 gramas de haxixe e 320 euros em dinheiro.

O detido foi colocado à disposição do Tribunal.