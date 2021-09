Portugueses acusados de violação em Gijón vão ser libertados

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:22 Facebook

Os dois jovens portugueses detidos em Gijón, Espanha, por suspeita de violação de uma jovem vão poder sair em liberdade mediante o pagamento de uma caução de cinco mil euros.

Segundo o advogado dos jovens, Germán Inclána, Audiência Provincial de Oviedo aceitou o recurso da defesa e decidiu que os jovens poderão aguardar o desenrolar do processo em liberdade. Inclán acrescentou que para tal terão de pagar uma caução de cinco mil euros.

Recorde-se que, no dia 24 de julho, quatro jovens portugueses foram detidos por suspeita de violação. As vítimas seriam duas mulheres de 23 e 24 anos.

As duas mulheres, uma asturiana e outra basca, queixaram-se de ter encontrado um homem num bar e que foram com ele para a pensão onde estava hospedado para um encontro sexual. No caminho, terão apanhado um segundo homem e, ao chegar à pensão, estavam lá outros dois. Todos eles terão obrigado as queixosas a manter relações sexuais.

Os portugueses rejeitam as acusações. Dizem que mantiveram relações com as raparigas mas que foi tudo consentido e não as forçaram a nada.

Entretanto, dois dos acusados receberam ordem de libertação provisória e regressaram a casa no distrito de Braga. Os outros dois permaneceram em prisão preventiva em Espanha desde o dia 26 de julho.

A defesa apresentou um primeiro recurso para a libertação dos portugueses mas este foi negado. A juíza considerou que existia perigo de fuga. O advogado Germán Inclán recorreu para um tribunal superior que agora lhe deu razão.