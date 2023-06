PSP alvo de comentários racistas: "O que está um preto a fazer na polícia portuguesa?"

Uma publicação efetuada no Twitter da Polícia de Segurança Pública (PSP) sobre as candidaturas ao 40.º curso de formação de Oficiais da Polícia está a ser alvo de vários comentários racistas.

"Não quero ser racista, mas o que está um preto a fazer na polícia portuguesa?", "Parece-me que alguém trocou a foto do polícia e do ladrão" ou "mudamos para África e eu não sabia" são alguns dos exemplos que são possíveis ler na publicação, que está a ter um alcance superior ao normal, e onde consta um agente negro.

Nos comentários, há ainda quem questione se "o concurso também está aberto a homens brancos portugueses" e "quando abrem as vagas em Portugal?".

Se, por um lado, há quem critique a escolha da foto para ilustrar a abertura do concurso, por outro, há quem identifique a PSP para que tome alguma atitude: "Já registaram todos os racistas aqui?", " Então PSP, não se aplica a lei ao pessoal dos comentários?. "Não é com vinagre que se apanham moscas. Já racistas, basta um post da PSP", escreve outro internauta.

Para promover uma maior diversidade de candidatos, quer ao nível do género, quer em termos de origem étnico-racial/social, as forças de seguranças têm apostado em elementos que promovam precisamente essa diversidade. Essa é, aliás, uma das medidas que está prevista no Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança.

Para já, ainda não há uma reação da PSP ao sucedido.