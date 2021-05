Presidente da Câmara de Portimão arguida por vacinação indevida

Marisa Rodrigues Hoje às 11:22 Facebook

A presidente da Câmara Municipal de Portimão foi constituída arguida por suspeitas de vacinação indevida contra a covid-19.

Isilda Gomes recebeu as duas doses, em janeiro deste ano, quando prestava voluntariado no hospital de campanha no Portimão Arena.

A presidente da Câmara era responsável pelo projeto das visitas virtuais entre os doentes internados e as famílias, mas nunca esteve em contacto direto com os doentes.

Na altura, a autarca e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) rejeitaram tratar-se de um caso de vacinação indevida. A condição clínica e a idade de Isilda Gomes foram, de acordo com a administração do CHUA, os fatores de inclusão na lista de vacinação prioritária.

A autarca não quis prestar declarações sobre a constituição de arguida.