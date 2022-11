Presidente da Cooperativa Agrícola da Feira assaltado por trio armado

O presidente da Cooperativa Agrícola da Feira, São João da Madeira e Gaia apresentou queixa na GNR dos Carvalhos por um assalto de que foi alvo, esta segunda-feira à tarde, em Santa Maria da Feira. Levaram-lhe 10 mil euros.

Cerca das 13 horas, António Pinheiro estaria a circular de carro na Rua dos Camalhões, freguesia de Argoncilhe, quando uma outra viatura lhe impediu a passagem. Três homens que estariam encapuzados e armados saíram do veículo e tentaram entrar no automóvel do presidente da cooperativa agrícola, que tinha o fecho das portas acionado.

Como não conseguiram entrar, um dos indivíduos apontou uma arma ao homem e outro partiu o vidro do lado do pendura. Já no interior e recorrendo à arma de fogo, obrigaram o homem a entregar cerca de 10 mil euros que trazia consigo e que tinham sido recolhidos nas cooperativas, para posterior depósito. Levaram-lhe ainda um cordão em ouro.

Os assaltantes colocaram-se de imediato em fuga, tendo António Pinheiro conseguido perseguir os assaltantes ao longo de vários quilómetros, até à Estrada Nacional 1, onde os deixou de ver.

Já depois desta perseguição, sentiu-se mal e ligou para o 112. Por precaução, foi transportado para uma unidade hospitalar, onde foi assistido.

Mais tarde, apresentou queixa da ocorrência na GNR dos Carvalhos. Contudo, o caso foi entregue à Polícia Judiciária do Porto, entidade competente neste tipo de crime.