Presidente do Boavista constituído arguido

O presidente do Boavista, Vitor Murta, foi, esta quarta-feira, constituído arguido durante as buscas realizadas na manhã à sede do Boavista.

Cerca de 80 elementos da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária realizaram buscas nas instalações da SAD do Boavista, no Porto, e em mais 12 outros locais. Estão em causa crimes de fraude fiscal e branqueamento.

Segundo apurou o JN, estão em causa suspeitas de crime de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, estando já identificada uma vantagem patrimonial "de milhões de euros".

Um comunicado da PJ, emitido ao final desta manhã, avança que "foram levadas a cabo dez buscas domiciliárias e três buscas não domiciliárias (que incluíram dois escritórios de advogados, duas sociedades anónimas desportivas e dois cofres bancários)", nos concelhos de Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães e Aveiro. O Grupo Desportivo da Gafanha, em Ílhavo, é uma das entidades que está a ser alvo de buscas, confirmou fonte do clube à agência Lusa.

Os suspeitos envolvidos serviam-se de diferentes ferramentas, entre os quais a utilização de faturação falsa emitida por empresas nacionais e estrangeiras e a ocultação de proveitos.

Além de Vítor Murta, outros arguidos foram já constituídos arguidos, mas o JN sabe que João Loureiro, antigo presidente do Boavista, não é suspeito nem foi visado na operação.

Boavista reage

Ao JN, o Boavista reagiu à constituição de Murta como arguido: "A constituição de arguido serve para melhor acompanhar e colaborar com todo o processo e assim se defender e ao clube, mas reiteramos que as buscas não visam nenhum dirigente nem quadro do Boavista".

Através da conta oficial no Facebook, o Boavista confirma que "o Boavista F. C. e a Boavista F. C., Futebol, SAD" foram alvo de buscas. "Muito embora nada tivesse a ver, directamente, com a Instituição Boavista, mas com empresa (s) que connosco têm ou tiveram acordos comerciais, toda a disponibilidade e colaboração foram dadas às Autoridades envolvidas", pode ler-se na publicação.

"Queremos deixar claro que nenhum dirigente ou quadro da Instituição Boavista foi alvo de buscas domiciliárias por parte das Autoridades", adianta o clube.