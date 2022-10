Preso diz que guardas lhe partiram pé e queixa-se de falta de assistência

Um recluso da cadeia de Custóias queixa-se de uma alegada vingança de guardas prisionais do estabelecimento, após se queixar destes por alegada agressão. Com um pé partido em consequência de um episódio violento, diz também que não está a receber cuidados médicos necessários e pede para ser internado numa enfermaria. A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) garante que o recluso tem recebido todos os cuidados, dizendo que ele "deixou de ter critérios clínicos que impliquem internamento em enfermaria".

A denúncia chegou através da filha do preso, detido desde setembro de 2021, para cumprir cinco anos e meio de prisão, por crimes de condução sem carta, violência doméstica e resistência e coação sobre funcionário. Ao JN, aquela mulher dá conta de que, em janeiro deste ano, o pai envolveu-se numa discussão com outro recluso, levando os guardas a intervirem. "Bateram-lhe com o cassetete e tiraram-lhe as botas e deram-lhe com elas", acusa, acrescentando que o pai ficou então com um pé partido e foi colocado na enfermaria.

Segundo a filha, o pai fez queixa dos guardas e, a partir daí, a sua situação "complicou-se lá dentro". "Tem vivido um terror", diz. "Tiraram o meu pai da enfermaria e puseram-no na cela, mas ele anda de muletas e não tem condições para estar ali, porque o pé piorou e não consegue fazer a higiene sozinho ou buscar comida e medicação sem a ajuda de outros reclusos", afirma, dizendo que o pai "só quer voltar para a enfermaria".

Ao JN, a DGRSP explica que o recluso saiu da enfermaria porque "deixou de ter critérios clínicos que impliquem internamento". Está "a fazer a sua recuperação no seu espaço de habitação, naturalmente, sob acompanhamento clínico do Estabelecimento Prisional". De resto, assinala que o preso ainda na semana passada foi a uma consulta de ortopedia no Hospital Pedro Hispano.

A Direção Geral também "não entende a razão" para o recluso alegar dificuldades quanto à alimentação, pois esta é servida "no refeitório e/ou nas celas, devidamente prepara, empratada e em tabuleiros individuais". A medicação, diz, "é preparada e entregue pelos serviços de enfermagem".

Apesar da queixa do recluso ao Ministério Público, a DGRSP garante que ele "não formalizou, junto dos serviços competentes do estabelecimento, queixa contra funcionários por o terem agredido"