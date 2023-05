Preventiva para traficante detido pela GNR em Oliveira do Hospital

A GNR deteve um homem, com 37 anos, suspeito de tráfico de droga, em Oliveira do Hospital. Foram-lhe apreendidos drogas, dinheiro, armas, uma rulote e um carro.

Segundo comunicado divulgado pela GNR esta segunda-feira, o indivíduo foi detido, na passada semana, após diligências do Núcleo de Investigação Criminal da Lousã, que culminaram em nove mandados de busca, dois domiciliários e sete a viaturas, que permitiram a apreensão de diverso material.

Assim, os militares apreenderam 478 doses de heroína, 234 de haxixe, 21 de cocaína, 24 munições, três armas proibidas, dois televisores, uma dose de canábis, uma carabina, uma arma de ar comprimido, uma pistola, um revólver, uma catana, uma espada, um telemóvel, uma balança de precisão, um computador portátil, um automóvel, um motociclo, uma rulote, que se suspeita ter sido furtada, e 2300 euros em dinheiro.

PUB

O detido, já com antecedentes criminais, foi ouvido no Tribunal Judicial de Coimbra, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A ação contou com o reforço dos militares do Comando Territorial de Coimbra, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção e de dois binómios cinotécnicos do Comando Territorial de Viseu.