Primeiro caso de Covid-19 na PSP

Alexandre Panda Hoje às 21:05, atualizado às 21:09

Um elemento da PSP, com cerca de 30 anos, a prestar serviço numa esquadra do concelho de Sintra, está infetado com o novo coronavirus. É o primeiro caso entre a força de segurança.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o caso foi esta quinta-feira confirmado pelas autoridades de saúde que contactaram o elemento infetado, depois de este ter efetuado o teste. Fonte oficial da PSP confirmou ao JN tratar-se do primeiro caso detetado naquela Polícia.

Ao JN, a mesma fonte da PSP garantiu que irá ser prestado o apoio necessário ao agente infetado e que serão seguidas todas as recomendações sanitárias.

As autoridades de saúde estão a avaliar o caso e a tentar rastrear a cadeia de transmissão que provocou a infeção do agente. Em articulação com a Direção Nacional da PSP, as autoridades de saúde também estão a avaliar a necessidade de aplicar eventuais medidas de confinamento a outros elementos da esquadra com quem o polícia esteve em contacto.

O JN sabe que os elementos da esquadra onde o agente presta serviço estão assustados com a possibilidade de terem sido contaminados.