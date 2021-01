Prisão efetiva para mãe que autorizou mutilação genital da filha

Inês Banha Hoje às 14:49 Facebook

O Tribunal Central Criminal de Sintra condenou, esta sexta-feira, a três anos de prisão efetiva a mulher acusada de, em 2019, ter autorizado a mutilação genital da filha, então com um ano e meio de idade. Foi a primeira vez que o crime de mutilação genital feminina, criado em 2015, foi julgado em Portugal.

R.D., de 20 anos e residente na Amadora, terá consentido que a menina fosse cortada durante uma estadia de três meses na Guiné Bissau, de onde é natural. Durante o julgamento, a jovem, também mutilada na infância, negou a prática do crime, detetado num centro de saúde da Amadora, poucos tempo após o regresso a Portugal.

A criança foi transportada à unidade de saúde pela própria mãe, que atribuiu a inflamação na zona genital da bebé a uma irritação causada pela fralda e pelo calor sentido na Guiné-Bissau. A tese, lembrou o coletivo de juízes, foi rejeitada pela perícia médica.

Nas alegações finais do julgamento, a 17 de dezembro de 2020, o Ministério Público apelara a que existisse "tolerância zero" à mutilação genital feminina e que a arguida fosse punida com prisão efetiva, sem precisar a duração da pena. Já o advogado de R.D. defendera que, mesmo que o crime tivesse acontecido, o facto de ser julgada seria suficiente para a sua cliente não reincidir.

De acordo com o Código Penal, o crime de mutilação genital feminina é púnivel com pena entre os dois e os dez anos. A decisão do tribunal do Tribunal Central Criminal de Sintra é ainda passível de recurso.

Marcas para a vida

Dores crónicas, abcessos e úlceras genitais e relações sexuais dolorosas são algumas das consequências sofridas a longo prazo da mutilação genital feminina, frequentemente considerada um rito de iniciação.

A estimativa é de que, a nível mundial, haja 200 milhões de vítimas desta prática. Quase sete mil viverão em Portugal há mais de uma década e meia. Entre 2014 e fevereiro de 2020, as autoridades nacionais registaram 394 casos, a maioria praticados no passado e fora do país.

Este foi o primeiro caso a chegar a julgamento.