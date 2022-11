Prisão para dona de lar dos horrores em Évora

Uma mulher de 48 anos foi detida pela PSP de Évora para cumprir uma pena de prisão efetiva de nove anos e meio por 12 crimes de maus tratos a idosos e dois crimes de desobediência. A arguida explorou dois lares ilegais sem quaisquer condições dignas. Uma utente ficou três dias com o fémur partido até a filha a levar para o hospital.

O lar ilegal no Bairro da Comenda, em Évora, foi encerrado pela PSP em 2019. As autoridades constataram que os espaços explorados pela arguida não tinham licença, nem as condições mínimas de funcionamento. Não tinham eletricidade por vários dias, nem estruturas básicas e serviam alimentos estragados aos utentes que eram vítimas de maus tratos.