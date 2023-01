Prisão preventiva para grupo que assaltou loja em Paços de Ferreira

JN/Agências Hoje às 18:26 Facebook

Os quatro indivíduos que, na madrugada deste domingo, assaltaram uma loja de telemóveis em Paços de Ferreira foram colocados em prisão preventiva, depois de ouvidos em primeiro interrogatório judicial, pelo Juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Penafiel.

Os assaltantes - um português e três estrangeiros, com idades compreendidas entre 25 e os 40 anos e residentes na zona do Porto - entraram no estabelecimento comercial, situado no centro da cidade de Paços de Ferreira e a escassos metros do quartel da GNR, depois de arrombarem a porta da entrada e terem partido o vidro da montra.

Já na posse de vários telemóveis e quando se preparavam para abandonar o local, foram surpreendidos pelas autoridades, que foram em sua perseguição.

Três dos assaltantes acabaram por ser detidos quando, em Meixomil, quiseram abandonar o carro em que deslocavam e que também tinha sido furtado. O quarto elemento, o condutor, ainda conseguiu fugir, mas acabou por ser capturado, cerca de duas horas depois, numa zona de mato, junto a uma serração.

As autoridades recuperaram o material furtado na loja em Paços de Ferreira e, após uma busca domiciliária, apreenderam ainda quatro viaturas furtadas, 20 telemóveis, dois tablets, dois computadores, uma coluna de som, peças de vestuário e acessórios, perfumes, várias chaves de veículos, produtos eletrónicos e 3150 euros em dinheiro.

Os homens, todos com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram presentes ao Juiz do Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, e foram colocados em prisão preventiva.