Prisão preventiva para homem que tentou matar a mulher no Marco de Canaveses

Foi colocado em prisão preventiva o homem que baleou a ex-companheira na cabeça na segunda-feira, em Soalhães, no Marco de Canaveses.

O crime ocorreu na casa que A.C., de 44 anos, partilhava com Cláudia Serra, a mulher de 39 anos com que foi casado durante vários anos e com quem tinha dois filhos, mas de quem se tinha separado há já 11 anos, apesar de partilharem o mesmo tecto.

Eram já conhecidos episódios de violência entre o casal, que terminaram esta segunda-feira, quando A.C., depois de ir levar o filho mais novo à escola, se deslocou novamente à habitação e atingiu a ex-mulher com um tiro. O agressor fugiu e Cláudia Serra foi encontrada pelo filho mais velho do casal, em paragem cardiorrespiratória, com a cabeça mergulhada numa poça de sangue.

Dois dias depois do crime, A.C. entregou-se no posto da GNR de Penafiel. Foi detido pela Polícia Judiciária e presente esta quinta-feira ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Penafiel, perante quem se manteve em silêncio, não explicando as razões que o levaram a disparar sobre Cláudia Serra, que continua internada no Hospital de São João, no Porto, em estado crítico.