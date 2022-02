Prisão preventiva para pai e filho suspeitos de esfaquear homem em Ovar

JN/Agências Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Juízo de Instrução Criminal de Aveiro aplicou, esta quinta-feira, a medida de coação de prisão preventiva a dois homens, pai e filho, suspeitos de estarem envolvidos no esfaqueamento de um indivíduo de 49 anos, no sábado, em Ovar.

Os dois suspeitos, de 55 e 28 anos, foram presentes esta manhã a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

Ambos estão indiciados pelo crime de homicídio, em coautoria, na forma tentada. O pai está também indiciado por um crime de ofensas à integridade física.

Fonte judicial disse à Lusa que os suspeitos não prestaram declarações perante o juiz de instrução.

Os factos ocorreram no sábado cerca das 15.30 horas, na rua Capitão Leitão, na sequência de quezílias entre vizinhos.

Segundo um comunicado da PJ, os suspeitos envolveram-se em confronto físico com um homem conhecido de ambos, que se encontrava acompanhado da esposa, agredindo-se a soco e a pontapé.

"No decorrer da briga o indivíduo mais novo empunhou uma faca de amanhar peixe, com razoáveis dimensões, que ocultava no carro em que se transportava com o pai, tendo atingido o corpo do opositor com vários golpes, um dos quais desferido ao nível da região abdominal", refere a mesma nota.

PUB

A PJ refere ainda que da agressão resultaram ferimentos graves na vítima, causando-lhe lesões que lhe puseram em perigo a vida e que obrigaram a assistência médica hospitalar de urgência.

Os agressores fugiram do local deixando a vítima a esvair-se em sangue, tendo sido detidos na terça-feira pela PJ.