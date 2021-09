Prisão preventiva para quatro suspeitos de roubo na via pública

Joaquim Gomes Hoje às 19:49 Facebook

Os quatro cidadãos detidos, esta semana, pela polícia, no distrito de Braga, pela prática de roubos na via pública e em estabelecimentos comerciais ficaram em prisão preventiva, anunciou este sábado o Comando Distrital da PSP.

Com as detenções, realizadas em Braga e Barcelos, a Polícia de Segurança Pública acredita estar controlada a vaga de assaltos nas duas cidades. O último episódio ocorreu na passada sexta-feira e vitimou, pelo método do roubo por esticão, uma septuagenária, que teve de receber tratamento no Serviço de Urgência do Hospital de Braga.