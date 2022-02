Prisão preventiva para traficantes de heroína e haxixe

Alexandre Panda Hoje às 14:52 Facebook

Três homens, com idades entre os 27 e os 44 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de tráfico de droga. Foram colocados em prisão preventiva.

"Os indivíduos foram detidos na cidade do Funchal, tendo sido apreendida, dissimulada no interior de colunas de som, uma quantidade de heroína, suscetível de corresponder a cerca de 63.800 doses individuais e haxixe suficiente para cerca de 76.700 doses individuais", explica a PJ da Madeira.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os cinco quilos de heroína iriam permitir aos traficantes abastecer durante meses o mercado deste tipo de droga.

Os indivíduos foram detidos quando procediam ao desmembramento das colunas de som que tinha chegado à ilha da Madeira via marítima. Tudo indica que estes traficantes estarão ligados à mesma rede que foi desmantelada no início da semana pela PJ, após a apreensão de mais de 100 mil doses de haxixe e cocaína dissimuladas no interior de um equipamento de ar condicionado, também importado via marítima.

Os detidos foram, na manhã deste sábado, levados ao Tribunal do Funchal para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial. O juiz de instrução criminal decidiu colocá-los em prisão preventiva, a aguardar o desenvolvimento do processo.