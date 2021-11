Professor condenado por abusar de duas alunas está a dar aulas

Mónica Ferreira Hoje às 07:25 Facebook

Tribunal de Penafiel suspendeu pena de cinco anos de prisão. Afastamento só após o trânsito em julgado.

Um professor, de 49 anos, de Vila Real, foi condenado pelo Tribunal de Penafiel a uma pena de cinco anos de prisão, suspensa, por 15 crimes de abuso sexual sobre duas alunas, de nove e 12 anos, de Penafiel. O arguido, que continuou a dar aulas após o sucedido, fica ainda proibido de exercer funções que envolvam menores, durante cinco anos, mas a medida só entra em execução após o trânsito em julgado da decisão.

Ficou provado em julgamento que os crimes aconteceram no ano letivo de 2014/2015 numa escola de Penafiel. Aproveitando-se do seu ascendente enquanto professor e da confiança que as alunas em si depositavam, o arguido abusou das menores na sala de aulas, apalpando-lhes os seios e as zonas genitais. Em outras ocasiões, teve com uma das alunas conversas de teor pornográfico e sobre o corpo da mesma.