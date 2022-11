Professora condenada a multa por puxão de orelhas

Maria Anabela Silva Hoje às 15:28 Facebook

O Tribunal da Marinha Grande condenou, nesta segunda-feira à tarde, uma professora ao pagamento de uma multa de 540 euros por dois crimes de ofensas à integridade física simples. Em causa está um puxão de orelhas que a docente deu a dois alunos, de sete anos.

A professora terá ainda de pagar uma indemnização de 300 euros, a cada uma das crianças. Foi, no entanto, absolvida dos crimes de maus tratos de que vinha acusada. "Para que exista maus-tratos, a agressão tem de ser muito grave ou a continuidade no tempo e no espaço de pequenas agressões", explicou a juíza, defendendo, contudo, que "um puxão de orelhas dado por um professor "não é admissível nos dias de hoje".

"O tempo da velha escola já passou", afirmou a magistrada durante a leitura da sentença, onde defendeu que hoje "exige-se outro tipo de abordagem para lidar com os problemas dos alunos". A juíza deixou ainda uma advertência à docente, que leciona há 23 anos, para que o comportamento que teve "não se volte a repetir", porque "é inadmissível".

Os factos remontam a 18 março de 2021 e ocorreram na EB1 de Pilado, na Marinha Grande. Em tribunal, a docente, de 52 anos, assumiu que puxou as orelhas aos dois anos, alegando que se tratou de "um ato irrefletido".

A advogada de acusação anunciou que vai recorrer da sentença. Por seu lado, a representante da professora não prestou declarações.