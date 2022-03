Proibido de entrar em estabelecimento em Paredes disparou contra o dono e amigo

RP Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem, de 19 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto indiciado por dois crimes de homicídio na forma tentada. Em fevereiro deste ano, em Gandra, Paredes, atingiu a tiro o dono de um espaço de diversão e um amigo que lhe proibiu a entrada no estabelecimento.

De acordo com a PJ, "os crimes ocorreram no dia 27 de fevereiro num estabelecimento de diversão e estarão relacionados com o facto de o autor ali estar impedido de entrar, por altercações prévias".

O suspeito deslocou-se ao estabelecimento acompanhado de um amigo e, após discussão com o dono do espaço, disparou contra este.

"De seguida, e já no exterior do espaço, efetuou novo disparo que atingiu um amigo da vítima inicial, causando ferimentos no pulso e tórax que implicaram a sua hospitalização", revelou a Judiciária.

O detido, vendedor ambulante, deverá ser ouvido esta sexta-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.