Proprietário de restaurante em Fiães serve refeições à mesa e acaba detido

Salomão Rodrigues Ontem às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Lourosa, Santa Maria da Feira, deteve o proprietário de um restaurante de Fiães por estar a servir refeições à mesa, contrariando as medidas impostas ao abrigo do estado de emergência gerado pela Covid-19.

A detenção ocorreu ao final da tarde desta segunda-feira, quando o estabelecimento de restauração se encontrava em pleno funcionamento, com clientes a serem servidos à mesa.

Entre a clientela encontravam-se dois casais, acompanhados com os respetivos filhos menores.

O homem foi depois identificado e constituído arguido, incorrendo no crime de desobediência. Ficou com o Termo de Identidade e Residência como medida de coação, seguindo o processo para inquérito.

O dono do restaurante tinha já sido advertido no dia anterior pela GNR, sendo sensibilizado para não estar a servir as refeições à mesa. Contudo, não respeitou a advertência dos militares que voltaram ao local e efetuaram a detenção.