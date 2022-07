Prostitutas sequestram cliente que recusou pagar sexo a três no Porto

Alexandre Panda Hoje às 15:57 Facebook

Um homem, de 33 anos, foi sequestrado por duas prostitutas que tinha contratado para fazer uma sessão de sexo a três, num apartamento do Porto. A vítima recusou-se pagar o serviço, levando as mulheres a trancá-lo na casa.

O caso aconteceu na madrugada de sábado. Eram cerca das 2 horas, quando o homem, residente em Matosinhos, entrou em contacto com as prostitutas, que conheceu através de um site de anúncios especializados na Internet. Por telefone, combinou o preço e o encontro. Tinha que se deslocar para um apartamento da rua Horácio Marçal, em Paranhos, no Porto, onde as mulheres atendiam os clientes.

Depois da sessão de sexo a três, o homem terá negado pagar o serviço e as mulheres decidiram sequestrá-lo. Tiraram-lhe o telemóvel e trancaram-no dentro do apartamento, tendo abandonado o lugar, sem lhe deixar meios para sair.

Preso na casa, o homem abriu uma janela do prédio e pediu ajuda a quem passava na rua. A PSP foi ao local e solicitou a presença dos Sapadores do Porto, que abriram a porta do apartamento e libertaram a vítima.

Por tratar-se de um crime de sequestro, o caso foi comunicado à Polícia Judiciária do Porto que está a investigar.