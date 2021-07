PSP acaba com festa de cerca de 150 pessoas em Elvas e detém homem

JN/Agências Hoje às 17:12 Facebook

A Polícia de Segurança Pública (PSP) terminou com uma festa na via pública no Bairro de São Pedro, em Elvas, distrito de Portalegre, onde estavam cerca de 150 pessoas, cerca das 23.30 horas de quinta-feira

A autuação policial teve necessidade de "empenhar um forte dispositivo para restabelecer a ordem e tranquilidade", considerando o desrespeito pelas restrições no âmbito da pandemia de covid-19, e há registo de uma detenção, um homem de 47 anos, "pela prática do crime de injúria e ameaça a agente de autoridade", informou o Comando Distrital de Portalegre da PSP, através da Divisão Policial de Elvas, em comunicado.

"O promotor do evento foi autuado, por infringir as normas do estado de calamidade e a lei geral do ruído", indicou a PSP, referindo que foi também apreendido o equipamento de reprodução de som que estava a ser utilizado na festa.

A polícia procedeu ainda ao levantamento de "vários autos de notícia por contraordenação por desobediência às regras impostas pelo estado de calamidade", sem precisar se foi a todos os envolvidos na festa que decorreu no Bairro de São Pedro, em Elvas.

A intervenção policial ocorreu após terem sido recebidas várias denúncias a dar conta que no Bairro de São Pedro estaria a decorrer uma festa na via pública com cerca de 150 participantes, ao que "a PSP rapidamente acionou os meios para o local, vindo a constatar a veracidade da situação".

Na primeira abordagem da PSP no local, os participantes na festa não cumpriram com a ordem para terminar as celebrações e cumprir as normas decorrentes do estado de calamidade em vigor, pelo que a polícia teve de reforçar o contingente policial.

De acordo com esta força de segurança, foi ainda necessário "utilizar os meios coercivos necessários e adequados para restabelecer a ordem pública, por termo ao evento e dispersar a multidão, garantindo assim, no imediato, que todos os participantes recolhiam às suas habitações".

No âmbito do estado de calamidade para controlar a pandemia de covid-19, as festas e romarias populares estão proibidas.

