PSP apanha homem que acabara de roubar banco

Um homem de 26 anos foi detido pela PSP pouco depois de ter cometido um roubo numa instituição bancária em Oeiras. Tinha em sua posse mais de 12 mil euros em dinheiro e cheques.

Pouco antes das 13 horas da passada segunda-feira, o homem entrou no banco, em Oeiras, e proferiu várias ameaças contra os funcionários. Depois, sem recurso a qualquer arma, conseguiu apropriar-se de vários artigos e pôs-se em fuga.

A PSP deslocou-se de imediato para o local e, à chegada, uma polícia que se encontrava de folga indicou por onde tinha fugido o ladrão. Os polícias seguiram no seu encalço e encontraram o suspeito num parque de estacionamento, já a ser interpelado por um funcionário que o tinha perseguido.

O homem foi detido, sem oferecer resistência. Tinha na sua posse 4602,27 euros em dinheiro, cinco cheques bancários no valor de 8144.68 euros, um cofre moedeiro, dois comprovativos de transferências interbancárias e um telemóvel.

O suspeito do crime de roubo no interior de dependência recolheu às celas de detenção e foi apresentado junto do Tribunal Judicial da Comarca de Oeiras. Após primeiro interrogatório, ficou sujeito a apresentações semanais e afastamento de pessoas da instituição bancária, explicou a PSP em comunicado.