PSP apanha sportinguistas armados e 150 adeptos do Marselha à procura de confrontos

A PSP identificou grupos de adeptos sportinguistas e marselheses suspeitos de deflagrar engenhos pirotécnicos e de estarem ativamente à procura de confrontos nas ruas de Lisboa. Foram apreendidas várias armas e outros objetos suspeitos.

O primeiro momento ocorreu na Rua Vítor Damas, pelas 22.10 horas da noite de ontem, terça-feira. A PSP detetou um grupo de 50 indivíduos, adeptos do Sporting Clube de Portugal, "todos vestidos de negro, suspeitos de terem deflagrado engenhos pirotécnicos nas imediações do Estádio José Alvalade".

Após revista aos "casuals" sportinguistas, foram apreendidas 11 balaclavas, 11 tochas completas, dois bastões extensíveis, um par de luvas táticas com kevlar, um picador artesanal, um bastão artesanal, um foguete, uma tocha cortada, uma lata de tinta verde e uma gola.

O segundo momento ocorreu cerca da meia-noite. Os polícias detetaram um grupo com 150 adeptos do Olympique de Marseille, na zona da Praça da Figueira, que "deambulavam pelas artérias da cidade com suspeita de atitudes de possível confrontação com outros adeptos". Após abordagem e receção não foi encontrada nada de ilícito na sua posse.

A PSP garante irá continuar e manter o seu policiamento preventivo de forma a prevenir eventuais comportamentos perturbadores da paz pública. "Este policiamento montado e apoiado por várias valências do Comando Metropolitano de Lisboa e com o reforço da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente do Corpo de Intervenção, assenta num modelo de policiamento direcionado para a visibilidade e proatividade policiais em locais de grande afluência de pessoas, procurando manter intactas a segurança, tranquilidade e paz públicas, não só dos residentes nestes locais como também daqueles que diariamente visitam o país pelas variadas razões", explicam os polícias em comunicado.