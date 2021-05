PSP apreende 23 quilos de droga e uma metralhadora a traficantes no Porto

AP Hoje às 10:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP do Porto lançou quinta-feira uma operação contra o tráfico de droga que permitiu a apreensão de cerca de 23 quilos de haxixe, além de uma espingarda metralhadora e diversos carregadores. Há pelo menos cinco detidos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a rede agora desmantelada abastecia vários bairros conotados com o tráfico de estupefaciente do Grande Porto e os investigadores decidiram avançar ontem com a operação por ser o dia em que os traficantes receberam um carregamento de haxixe.

Foram realizadas várias buscas no Grande Porto, mas também em outras zonas do país.

Além do haxixe, os elementos da Esquadra de Investigação Criminal das Antas, no Porto, também apreenderam cerca de 160 gramas de cocaína, mais de 20 mil euros e veículos usados no tráfico.

Os cinco detidos vão, na tarde desta sexta-feira, ser interrogados no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Esta operação está relacionada com umas detenções realizadas em março pela PSP. Na altura, sete pessoas foram detidas e foram apreendidas mais de 76 mil doses de droga, mais de 28 mil euros e carros. Seis indivíduos foram, nessa altura, colocados em prisão preventiva.