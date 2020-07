PSP apreende 3304 doses de droga e faz 13 detidos na zona de Espinho

JN/Agências Hoje às 19:54 Facebook

A operação policial "Barba Ruiva", de combate ao tráfico de droga levada hoje a cabo em Espinho, Ovar e Vila Nova de Gaia, resultou na apreensão de 3304 doses de estupefacientes, adiantou a PSP de Aveiro.

Em comunicado, esta força policial revelou que, no âmbito desta operação, que decorreu entre as 6 horas e 16 horas, foram ainda confiscadas duas armas e 33 munições, 13.389 euros, 14 viaturas e três motociclos, 19 telemóveis, oito televisões/LCD/plasmas e uma coluna de som.

Os 13 homens detidos no âmbito desta investigação, dado já revelado pela PSP, têm entre 19 e 52 anos e são residentes nos concelhos de Espinho, Ovar, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia, nos distrito de Aveiro e Porto.

Indiciados por suspeitas de tráfico de droga e posse de arma proibida, estes vão ser presentes ao Tribunal de Santa Maria da Feira na quarta-feira, pelas 14 horas.

Na nota, esta força policial contou que esta investigação criminal decorria há cerca de 18 meses.

Nesta ação policial foram empenhadas todas as valências, desde estrutura de investigação criminal, equipas de intervenção rápida, trânsito, brigadas de fiscalização, patrulha e perito de armas, num total de 162 polícias, apoiados por 35 viaturas, sublinhou.

"A operação contou, ainda, com um reforço da Unidade Especial de Polícia (Força Destacada do Comando Metropolitano do Porto com elementos policiais do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico) e elementos da Guarda Nacional Republicana", vincou.