PSP apreende ambulância com doentes lá dentro

Uma ambulância dos Bombeiros do Dafundo foi, esta quarta-feira, apreendida pela polícia, em Algés, com dois doentes lá dentro. Os idosos, que vinham de consultas no Hospital São Francisco Xavier, tiveram de esperar meia hora por outra viatura para regressarem a casa.

O comandante dos Bombeiros do Dafundo, Carlos Jaime, contou ao JN que foi surpreendido pela polícia quando transportava dois doentes, na casa dos 70 anos, vindos de consultas no Hospital São Francisco Xavier. A PSP já tinha apreendido a licença da viatura no final do mês passado e, esta quarta-feira, apreendeu a ambulância.

"Em fevereiro, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT) disse-nos que estamos legais e que a polícia não podia ter apreendido os documentos, por isso continuei a andar com a viatura até que a polícia me devolvesse os documentos. E, hoje, apreendeu-nos a viatura", relatou, acrescentando que "a ambulância está licenciada" e que a apreensão está relacionada com uma "interpretação" das autoridades.

"No livrete, emitido pelo IMTT, diz que a ambulância é adaptada a doentes em cadeiras de rodas, mas a PSP entende que tinha de estar no livrete que a viatura tem de ter rampa para acesso a cadeira de rodas. Não faz sentido, subentende-se que tem de ter rampa porque não se levam as cadeiras ao pontapé lá para dentro. Por esta lógica, a polícia tem de apreender os carros de todos os bombeiros em Portugal. Nenhum livrete diz que a viatura de transporte de doentes não urgentes tem rampa", explicou Carlos Jaime.

O comandante dos Bombeiros do Dafundo disse ainda que os doentes tiveram de esperar meia hora até que chegasse outra viatura do quartel de bombeiros para fazer o transbordo. Os bombeiros não sabem quando voltarão a ter a ambulância que, segundo o comandante, "faz muita falta para transporte de doentes não urgentes".

Fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse ao JN que não tem conhecimento da ocorrência e que vai averiguar.