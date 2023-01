PSP apreende arsenal a idoso com sinais de demência

JN Hoje às 16:25 Facebook

A PSP apreendeu várias armas de fogo, espadas, adagas e munições a um homem de 77 anos que apresentava fortes sinais de demência física e mental. O idoso, residente em Loures, tinha deixado caducar a licenças de uso e porte de arma há vários anos pelo que foi constituído arguido por detenção de arma proibida.

No final do ano passado, um serviço de apoio social e prestação de cuidados de saúde efetuou uma visita à residência do idoso, em Moscavide. O objetivo era verificar as condições de habitabilidade, higiene pessoal e alimentação. Os assistentes aperceberam-se de que o homem, de 77 anos, apresentava fortes sintomas de demência física e mental e necessitava de cuidados urgentes. O idoso foi internado numa unidade hospitalar.

Havia a suspeita de que o homem teria diversas armas de fogo no interior da habitação pelo que tal situação foi comunicada ao Tribunal de Loures. A PSP foi incumbida de apurar a verdade de tal suspeita.

Ontem, quinta-feira, polícias da Esquadra de Loures e do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Metropolitano de Lisboa efetuaram uma busca domiciliária à casa do idoso onde encontraram várias armas e munições e constataram que o homem se encontrava com a licença de uso e porte de arma caducada há vários anos.

Foram apreendidas oito carabinas, três revólveres, quatro pistolas, cinco espadas, quatro adagas, duas pistolas de ar comprimido, uma mira telescópica, mais de duas mil munições e 250 chumbos.

O homem foi constituído arguido por suspeita do crime de detenção de arma proibida e sujeito a Termo de Identidade e Residência.