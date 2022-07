PSP apreende dezenas de sapatilhas contrafeitas em Espinho e Ovar

A PSP identificou três homens, um em Ovar e dois em Espinho, por terem na sua posse dezenas de sapatilhas e outros artigos contrafeitos que exibiam marcas de renome.

A primeira detenção ocorreu em Ovar, durante uma ação de fiscalização, tendo a PSP identificado um homem de 31 anos que tinha 26 pares de sapatilhas expostos para venda ao público, alegadamente contrafeitas e ostentando marcas de renome. Foram apreendidas.

Já em Espinho, no âmbito da investigação de um crime de roubo por esticão e do cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão (dois domiciliários e três não domiciliários), às residências e viaturas de dois suspeitos, as autoridades verificaram a existência de vários artigos, alegadamente contrafeitos, "que apresentavam má qualidade dos logótipos".

Foram apreendidos 51 pares de sapatilhas; 29 malas de senhora; quatro mochilas; 47 camisolas de manga curta e 47 calções. No decorrer do cumprimento dos mandados, procedeu-se também à apreensão de três telemóveis; uma televisão; cerca de 280 euros e um automóvel.