PSP apreende três quilos de haxixe no Porto

A PSP apreendeu cerca de três quilos de haxixe e deteve um alegado traficante, suspeito de fornecer droga a estudantes de estabelecimentos de ensino do centro do Porto.

Foi na manhã desta terça-feira que os elementos do policiamento de proximidade da Esquadra do Infante identificaram dois estudantes, de 20 anos, de um estabelecimento de ensino do Centro Histórico do Porto. Estavam na posse de cerca de 30 doses de haxixe.

A investigação permitiu, horas depois, chegar à identificação de um fornecedor, de 42 anos, que estaria a vender haxixe na zona das Fontainhas. Este indivíduo estava na posse de 260 doses de haxixe e 100 euros. Uma busca domiciliária à casa do suspeito permitiu descobrir cerca de seis mil doses de droga, além de canábis e mais de mil euros.

O indivíduo foi detido e deve ser levado a tribunal esta quarta-feira.