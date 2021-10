PSP apreendeu 13 quilos de haxixe e deteve dois homens em Castelo Branco

Braga, 13/10/2015 - Cento e cinquenta elementos da GNR efetuaram 25 buscas domiciliárias, esta madrugada, no distrito de Braga. As buscas na cidade contaram com o apoio da PSP, que montou o perímetro de segurança. Na foto: Na cidade foram efetuadas buscas em duas casas no Bairro do Picoto, numa no Bairro Nogueira da Silva e noutra no Bairro das Andorinhas. A fotografia é de uma busca no Bairro do Picoto ( Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens )

Foto: Arquivo

27 Outubro 2021