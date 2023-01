PSP ataca corridas ilegais de "tunnig"

AP Hoje às 13:10 Facebook

A PSP realizou, este fim de semana, uma grande operação de combate a corridas ilegais, com alterações de veículos, chamados "tunning", numa zona de S. João da Madeira onde as autoridades têm vindo a verificar uma concentração de dezenas de pessoas. Um condutor tentou fugir por ter o carro alterado e outro foi preso por estar alcoolizado.

A operação começou cerca das 22 horas, no sábado à noite, quando os elementos da PSP surpreenderam os condutores na zona industrial das Travessas, "com a finalidade de detetar a prática de comportamentos de risco durante a condução (nomeadamente, corridas e tunning ilegais), bem como de condução de veículos em estado de embriaguez ou sem habilitação legal, responsáveis, em grande parte, pela sinistralidade rodoviária", explica a PSP.

Um dos condutores detetados ainda tentou a fuga à fiscalização, mas acabou por ser intercetado pelas equipas policiais, que estavam estrategicamente colocadas nas proximidades do local. "Após ter sido fiscalizado, em segurança, foi-lhe apreendido o veículo automóvel, por alteração de características, tendo, por isso, ficado sujeito a inspeção extraordinária", adiantou ainda a PSP.

Foram fiscalizadas mais de 50 viaturas e um automobilista, de 52 anos, foi detido por condução de veículo sob influência de álcool. Acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,44 gramas. Foram ainda autuados outros seis automobilistas que conduziam sob o efeito do álcool. Dois outros foram multados por não ter inspeção do veículo e seguro obrigatório.