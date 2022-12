PSP caiu de muro e foi agredido por fugitivo em Braga

Luís Moreira Hoje às 21:14 Facebook

Um polícia de Braga, de 42 anos, fraturou uma clavícula, quarta-feira, e está hospitalizado, na sequência da queda de um muro de quatro metros, quando perseguia um assaltante. Após a queda, o suspeito, conhecido por "Patrick", o fugitivo ainda se atirou para cima do agente, contou fonte policial ao JN.

O agente da PSP vai ser operado na segunda-feira. Além da fratura, tem fissura óssea numa omoplata.

O caso deu-se no quadro de uma perseguição de carro, na Rua Nova de Santa Cruz, por uma patrulha policial, a dois suspeitos noutra viatura, conduzida por "Patrick", que era procurado pela Justiça. Os agentes deram ordem de paragem, mas "Patrick" desobedeceu e, mais à frente, encetou uma fuga a pé, com o seu comparsa. Um dos polícias correu atrás dele e subiu um muro, mas caiu e, no chão, ainda terá sido agredido.

Os outros três agentes da patrulha conseguiram deter os dois suspeitos. depois, constataram que a viatura em que seguiam tinha sido furtada e continha artigos também furtados, tendo, além disso, concluído que o condutor não possuía carta de condução.

Um juiz determinou a prisão preventiva de "Patrick", que tinha antecedentes, mormente assaltos a condomínios, entre os quais os do grupo Acrescentar, em Real, de onde furtou uma mota de alta cilindrada.

O homem utilizava meios engenhosos para entrar nos condomínios, mesmo nos de "segurança máxima". Num dos assaltos, foi manietado e agredido por populares.