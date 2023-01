PSP desmantela grupo de tráfico de droga no Bairro da Bela Vista

Uma investigação ao tráfico de estupefacientes pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Setúbal culminou na detenção de quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 17 e 35 anos. A operação musculada decorreu na manhã de domingo no Bairro da Bela Vista. Um agente foi agredido.

A investigação decorria há um ano e apurou que o grupo, já referenciado pelo tráfico, se dedicava ao tráfico de estupefacientes em vários pontos da cidade. Foram realizadas sete buscas domiciliárias e cinco não domiciliárias, tendo sido apreendidas cinco viaturas, 758 doses de cocaína, mais de oito mil euros em dinheiro e material que o grupo utilizava para a preparação, doseamento e corte do produto estupefaciente.

Durante a operação, que contou com a Unidade Especial de Polícia, através do Corpo de Intervenção, foi feito um perímetro de segurança ao redor das habitações onde foram realizadas as buscas. Um agente foi agredido por uma mulher que tentou furar o perímetro, tendo sido detida por coação sob funcionário e injúrias a agente de autoridade.

Os seis detidos foram na segunda-feira presentes ao Tribunal de Setúbal, tendo sido aplicada a três dos arguidos, homens, a medida de coação de prisão preventiva. Os outros três foram libertados com apresentações obrigatórias à esquadra da residência e proibição de contactos. Tratam-se das duas mulheres e de um jovem de 17 anos.