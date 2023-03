PSP desmantela "ponto de venda" de drogas sintéticas em São Miguel

JN/Agências Hoje às 14:19 Facebook

A PSP desenvolveu uma operação que permitiu "desmantelar", no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, nos Açores, "um dos principais pontos de venda direta" de drogas sintéticas. Uma mulher foi detida e outros quatro suspeitos foram constituídos arguidos.

Segundo o Comando Regional da PSP, a operação permitiu deter uma mulher de 42 anos "fortemente indiciada" no tráfico de droga, numa operação que tem vindo a ser desenvolvida "ao longo dos últimos meses" e que já levou à detenção de "vários arguidos ligados ao tráfico de droga no concelho da Lagoa".

A investigação permitiu apurar prova que apontava para "um cenário de tráfico de drogas sintéticas desenvolvido em vários pontos da Vila de Água de Pau, concelho da Lagoa", adianta a polícia em comunicado.

O alegado tráfico teria como principal centro de operações uma residência, no centro da freguesia, "local onde se dirigiam um número significativo de toxicodependentes, de várias zonas dos concelhos da Lagoa e da Vila Franca do Campo", com "o propósito de adquirir droga sintética, circunstância que estava a gerar indignação e várias reclamações dos moradores locais".

Além da principal suspeita de alegado tráfico de droga, foram ainda constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência três homens de 28, 46 e 50 anos, respetivamente, e uma outra mulher, de 19 anos.

Após ter sido presente a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada, a principal suspeita ficou com "as medidas de coação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência, proibição de contactos com toxicodependentes e proibição de frequentar locais conotados com a traficância", informa a PSP.