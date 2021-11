PSP desmobilizou esta manhã duas festas com centenas de jovens

A.P. e T.R.A. Hoje às 14:45 Facebook

As autoridades tiveram de acabar com duas festas no centro da cidade do Porto esta manhã de sábado. Numa delas, estavam cerca de 300 pessoas.

O alerta chegou cerca das 9 horas e partiu de denúncias de vizinhos. Vários jovens estariam a fazer barulho em excesso num bar no Centro Comercial Rio, na rua de Santa Catarina. A Polícia Municipal e depois a PSP foram até ao local e depararam-se com cerca de 300 jovens no interior do espaço. Os polícias mandaram de imediato encerrar o bar e desmobilizaram a multidão.

Logo de seguida, as autoridades foram alertadas - também por vizinhos que se queixaram do ruído - para uma festa privada, no interior de um bar na rua de São Brás. Os polícias constataram a situação e ordenaram o fim da festa e a saída dos presentes no local.

Nos dois casos, as instruções dos polícias foram acatadas sem contestação e não se registou qualquer incidente, apurou o JN junto de fonte oficial da PSP do Porto.