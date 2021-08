PSP detém traficante após perseguição de 25 quilómetros

Jovem de 26 anos foi detido esta madrugada pela PSP de Viana do Castelo por suspeita de tráfico de droga, condução perigosa e sem carta, após uma perseguição automóvel de cerca de 25 quilómetros, até se despistar em Esposende.

A PSP de Viana do Castelo anunciou esta terça-feira a detenção de um indivíduo, de 26 anos, suspeito de tráfico de estupefacientes, após fuga de carro e embate num muro.

De acordo com o segundo Comandante da PSP de Viana, Raul Curva, o detido terá "percorrido cerca de 25 quilómetros", desde o momento em que foi detetado por uma patrulha "num ação de tráfico na via pública" na zona da Meadela, até ser capturado em Esposende.

"Colocou-se em fuga, andou pela cidade, fez algumas manobras perigosas, nomeadamente andar em contramão, e depois entrou na A28 e foi até Esposende e acabou por embater contra um muro", relatou, referindo que a detenção "foi rápida" e o indivíduo, "que tinha cocaína e heroína na sua posse, não terá percorrido mais do que 25 quilómetros". O suspeito é residente na zona de Viana.

De acordo com comunicado do Comando, o homem foi detido cerca das 2 horas, depois de uma patrulha ter seguido no seu encalço a partir daquela cidade.

"A Esquadra da PSP de Viana do Castelo verificou nesta cidade uma situação de tráfico de droga e efetuou os procedimentos necessários para efetuar a detenção do suspeito, que encetou fuga com a sua viatura", relata a polícia em comunicado, referindo que o suspeito efetuou várias manobras perigosas até se despistar.

E acrescenta: "Desta ocorrência resultou a detenção do indivíduo por tráfico de estupefacientes, condução perigosa e condução sem habilitação legal, tendo sido apreendidas algumas doses de cocaína e heroína".

O detido "sofreu ferimentos ligeiros no acidente, recebeu tratamento no Hospital de Braga". Será presente esta terça-feira no Tribunal Judicial de Viana do Castelo.