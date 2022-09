PSP deteve carteiristas que vieram para Lisboa só para furtar

R.P. Hoje às 14:28 Facebook

A PSP deteve duas mulheres carteiristas, que foram intercetadas após assaltarem um turista que passeava na Baixa de Lisboa. As suspeitas haviam chegado recentemente à cidade "somente para praticar furtos", diz a Polícia.

As duas carteiristas, com 25 e 30 anos, foram detidas, na passada terça-feira na zona da Baixa Pombalina, e já estavam sob vigilância por "serem suspeitas de se terem deslocado a Portugal somente para praticar furtos", sublinha a PSP.

Nesse dia foram localizadas por agentes da Divisão de Investigação Criminal a deambular pelos locais de Lisboa mais frequentados pelos turistas. Selecionavam as vítimas, preferencialmente turistas, seguindo-as de seguida furtando-lhes os seus bens.

"Assim, a equipa especialmente criada e especializada para estes fenómenos itinerantes, no âmbito da operação de reforço do controlo e vigilância a este tipo de fenómeno na cidade, procedeu ao seguimento e consequente detenção das duas arguidas em flagrante delito, após terem furtado a uma pessoa, sem que esta se apercebesse, a sua carteira com 170 euros, 40 libras [cerca de 45 euros] e todos os seus documentos".

As arguidas serão ouvidas esta quinta-feira em primeiro Interrogatório judicial, a fim de lhes ser aplicada as medidas de coação.