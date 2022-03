PSP deteve em Lisboa menores de 14 e 15 anos que assaltaram jovem

RP Hoje às 10:53 Facebook

A PSP deteve três menores, de 14 e 15 anos, que assaltaram um jovem, no Parque das Nações, em Lisboa, roubando-lhe um telemóvel. Foram entregues aos pais, que terão de comparecer no Juízo de Família e Menores do Tribunal da Comarca de Sintra.

A detenção ocorreu na quinta-feira, cerca das 15 horas, quando dois dos menores abordaram um jovem, de 14 anos, que passeava e, sob ameaça de agressão, lhe roubaram o telemóvel. O terceiro assaltante manteve-se a vigiar as imediações.

"A vítima assim que teve oportunidade, contactou um meio auto da Polícia que se encontrava em policiamento preventivo naquela zona, dando-lhes a conhecer o sucedido e prestando informações cruciais que permitiram intercetar, minutos depois, os suspeitos num local ainda próximo do local onde aconteceu o roubo", revelou esta segunda-feira a PSP.

Os assaltantes ainda tentaram fugir, mas foram intercetados pouco tempo depois. Durante a fuga atiraram o telemóvel para um caixote do lixo, onde os agentes o recuperaram.

Por serem menores "foram entregues aos pais, que foram notificados para comparecer no Juízo de Família e Menores do Tribunal da Comarca de Sintra, dado serem todos moradores naquele concelho, a fim de serem sujeitos a medidas cautelares e urgentes no quadro tutelar educativo".