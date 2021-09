PSP deteve nove traficantes que abasteciam a Grande Lisboa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:31 Facebook

Operação envolveu quase cem polícias e permitiu a apreensão de droga e quase 58 mil euros em dinheiro

A PSP deteve nove traficantes responsáveis pelo abastecimento de droga aos concelhos de Odivelas, Amadora, Sintra e Lisboa. Numa operação que mobilizou quase cem polícias, também foram apreendidos quase quatro mil doses de haxixe e liamba, perto de 58 mil euros em dinheiro e duas armas de fogo.

A investigação já tinha cinco meses de trabalho quando, no início desta semana, a PSP avançou para o desmantelamento de um grupo dedicado ao tráfico de droga em várias localidades da Grande Lisboa. Liderado pelos agentes da Divisão Policial de Loures, o numeroso contingente policial realizou 15 buscas domiciliárias, durante as quais deteve os nove traficantes, com idades entre os 22 e os 45 anos. Todos ficaram em prisão preventiva após terem sido interrogados no Tribunal de Loures.

A operação de grande envergadura permitiu, ainda, apreender uma espingarda de canos serrados, uma pistola e mais de 40 munições. Em casa dos traficantes a PSP encontrou, igualmente, milhares de doses de haxixe e liamba, assim como quase 58 mil euros proveniente da venda da droga.

A PSP PSP acredita que estas detenções são "suficientemente impactantes para que o fenómeno sofra decréscimos assinaláveis" nos concelhos de Odivelas, Amadora, Sintra e Lisboa. Mesmo assim, a Polícia garante que "dará continuidade às investigações criminais que estão em curso, no sentido de apresentar mais suspeitos perante as autoridades judiciais".