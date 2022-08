PSP deteve suspeitos de assalto a gasolineira em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira e Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:48 Facebook

Dois homens e uma mulher foram intercetados num bairro do Porto conotado com o tráfico e consumo de droga, por suspeita de serem os autores de um assalto a uma gasolineira em Paços de Ferreira. Assaltantes ameaçaram um funcionário com facas.

A PSP do Porto deteve, ao início da tarde desta terça-feira, três suspeitos da autoria do assalto a uma bomba de gasolina, situada em Frazão, Paços de Ferreira. Os dois homens e uma mulher foram apanhados no Bairro da Pasteleira Nova, no interior do carro usado no roubo e na posse de droga. Durante o assalto, os ladrões ameaçaram o funcionário do estabelecimento com facas.

Segundo o JN apurou, os três suspeitos foram intercetados por polícias da Divisão de Investigação Criminal no bairro conotado com o tráfico e consumo de droga e as diligências que se seguiram permitiram ligar o trio ao assalto realizado na noite anterior. Entre outros indícios, os dois homens e a mulher faziam-se transportar num BMW em tudo semelhante àquele que foi captado no sistema de videovigilância da estação de serviço assaltada e ainda vestiam a mesma roupa com que roubaram o estabelecimento.

Recorde-se que, tal como o JN avançou, os assaltantes chegaram à bomba de gasolina existente na reta de Gomil, em Paços de Ferreira, pelas 3,25 horas e dois deles rapidamente entraram na loja de apoio à gasolineira. Em cerca de um minuto e meio, ameaçaram o funcionário com facas, obrigando-o a entregar cerca de 700 euros em dinheiro, tabaco e raspadinhas, e fugiram num BMW que os esperava no exterior.

O mesmo carro foi visto, na tarde desta terça-feira, pelos investigadores da PSP no Bairro da Pasteleira Nova, onde o trio se terá deslocado para comprar droga.