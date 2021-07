PSP dispersou jovens na movida de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 01:14 Facebook

A PSP esteve em força ao longo da madrugada desta sexta-feira, nas imediações dos bares académicos de Braga, concelho de risco elevado de incidência de covid-19, no primeiro dia de recolhimento obrigatório, a partir das 23 horas até às cinco horas.

Enquanto nos bares do centro histórico, em redor da Sé Catedral de Braga, os grupos eram contidos na permanência, até cerca das 22.30 horas, já nos bares da zona académica da Campus de Gualtar da Universidade do Minho, a desordem era muita, com gente sem máscara e em ajuntamentos sem respeito pelo distanciamento físico. A PSP teve de instar alguns jovens a colocarem máscaras sociais, com grupos mais barulhentos a terem de ser desmobilizados pelos agentes, já muito passava das 23 horas.

Ao longos dos últimos dias, o Comando Distrital de Braga da PSP tem vindo a apelar aos cidadãos para "não descurarem as medidas de proteção vigentes no âmbito da prevenção e combate à pandemia" tendo em conta a evolução da situação epidemiológica na região - o concelho de Braga não avançou na fase de desconfinamento e, a partir desta sexta-feira, cumpre o recolher obrigatório entre as 23 horas e as cinco horas da madrugada.

"Tendo em conta a evolução da situação epidemiológica da covid-19 neste distrito, o Comando Distrital de Braga da PSP aconselha os cidadãos a não descurarem as medidas de proteção vigentes no âmbito da prevenção e combate à pandemia e demais orientações difundidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente o distanciamento social, a higienização frequente das mãos e o uso permanente da máscara entre pessoas que não pertençam ao mesmo agregado familiar", salientou a PSP de Braga.