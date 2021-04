PSP identifica 80 pessoas em festa ilegal na Cova da Moura

JN Hoje às 22:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP identificou 80 pessoas que se encontravam numa festa ilegal na Cova da Moura, concelho da Amadora. Ao dispersar os participantes os agentes foram agredidos com pedras e garrafas de vidro.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revelou este domingo à noite, em comunicado, que a operação "de grande envergadura" ocorreu por volta das 23 horas de sábado.

Os agentes tinham como missão "fiscalizar o cumprimento das normas do estado de emergência, devido às inúmeras festas ilegais que têm ocorrido nas últimas semanas onde se concentram centenas de pessoas na via pública a ingerir bebidas alcoólicas, a perturbar o descanso e sossego dos moradores e a infringir as normas estabelecidas".

No local, depararam-se com a concentração de centenas de pessoas numa festa, tendo algumas delas saído voluntariamente do local ao constatarem. As restantes "reagiram de forma agressiva e violenta com arremesso de pedras e garrafas de vidro na direção dos polícias, sendo por isso necessário uma intervenção tática de modo a fazer cessar as agressões, recorrendo inclusive ao emprego de meios de baixa potencialidade letal".

O documento acrescenta quem no decurso das diligências, as agressões continuaram, "havendo por isso a necessidade de nova ação policial visando cessar as agressões e garantir a integridade física de todos os intervenientes".

No final, "foram elaborados 80 autos de notícia por contraordenação no âmbito do incumprimento das restrições do estado de emergência". Entre elas, inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário, não utilização de máscara na via pública e falta de distanciamento físico.

Foi também efetuada uma detenção por tráfico de estupefacientes, elaborado um auto de notícia por falta de habilitação legal para conduzir e falsificação de documentos e emitidas duas notificações para abandonar o país no prazo de 20 dias a cidadãos que se encontram ilegalmente em território nacional.

PUB

Durante esta ação, prosseguiu a PSP, "foi identificada uma pessoa com ferimentos ligeiros na perna direita, a qual foi prontamente assistida pelos meios de emergência médica e transportada ao hospital".