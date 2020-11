PSP nega que esconda radares para caçar multas

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:46 Facebook

Justifica-se com a divulgação por antecipação dos locais onde vai estar a controlar velocidade.

O carro descaraterizado com o radar no tabliê é o mesmo há 20 anos. Ainda assim, sempre que o Toyota azul da Divisão de Trânsito da PSP do Porto sai para a estrada, apanha condutores em excesso de velocidade. Na sexta-feira de manhã, esteve na Circunvalação e, em apenas um par de horas, já tinha "fotografado" algumas dezenas de infratores. Adriano Silva foi um deles.

"Distraí-me, por acaso ia levar o carro ao mecânico", explicou o condutor de Matosinhos. Adriano passa por ali muitas vezes e esta foi a primeira fez que foi apanhado. "Agora vou ter de pagar, que remédio. Anda uma pessoa a trabalhar para isto", lamentou, mostrando sua indignação: "76 km/h numa estrada destas? Por amor de Deus... É mesmo a caça à multa!".