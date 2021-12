PSP que ajudou adepto esfaqueado não consegue identificar agressores 

Sofia Cristino Hoje às 14:15 Facebook

O agente da PSP que auxiliou um adepto da Juveo Leo atacado com marteladas e facadas confirma que viu "várias agressões" e garante ter "a certeza" de que estas foram desferidas por alguns membros dos "No Name Boys", que reconheceu pelos cachecóis e camisolas que vestiam. Não consegue, porém, identificá-los uma vez que tinham as caras tapadas.

José Martins, o agente da PSP que socorreu João Paulo Araújo, o adepto leonino que foi esfaqueado e espancado pela claque benfiquista "No Name Boys", foi ouvido esta manhã de quinta-feira no Tribunal de Sintra. Estão a ser julgados 31 elementos da claque "No Name Boys", dos quais cinco respondem pela tentativa de homicídio do membro dos rivais sportinguistas da "Juve Leo". O ataque aconteceu na Rua Mestre de Aviz, no Estoril, a 26 de maio de 2020.

O agente da PSP encontrava-se sozinho numa viatura descaracterizada da PSP, a voltar de um serviço para a esquadra, quando terá visto o adepto em tronco nu "cheio de sangue na cara e no corpo". Atravessou o carro à frente da vítima, que estaria rodeada por "quatro ou seis elementos dos No Name Boys" e gritou "polícia". "Muitos vinham a descer a rua e começaram a voltar para trás. Alguns entraram em duas viaturas, um Seat Ibiza preto e um BMW branco, e fugiram. Acabei por os perder de vista", descreveu. O agente terá visto ainda um Renault Kangoo, mas só teve tempo de identificar as matrículas das outras duas viaturas.

José Martins disse ainda que viu os elementos da claque a usarem um bastão de 70 centímetros e um martelo na agressão e que apesar de não ter conseguido ver armas brancas percebeu que poderia ter havido facadas, pelas feridas em várias zonas do corpo da vítima, "a maioria no tronco e cabeça".

O agente, que trabalha na esquadra de investigação criminal de Cascais, relatou ainda que "o estado de nervosismo do agredido era tão grande que nem se queixava de dores" e que este lhe disse que era de uma claque rival, relatando que havia sido alvo de outra agressão na semana anterior, sem identificar os autores. "A vítima insistia em não dizer nomes, disse apenas que estava a ser seguido há vários dias e que os conhecia bem".

Questionado pelos advogados dos vários arguidos em julgamento sobre se conseguia identificar o rosto dos suspeitos da agressão, o agente da PSP disse que era impossível fazê-lo uma vez que "os agressores estavam encapuzados com cachecóis e camisolas dos No Name Boys". Referiu, contudo, estar convicto que os agressores pertenciam à claque benfiquista. "Isso tenho a certeza".

O membro da claque Juventude Leonina, que chegou a estar em coma após ter sido atacado, deveria também ter sido ouvido esta manhã, mas viu-se impossibilitado de prestar declarações uma vez que se encontra hospitalizado no Reino Unido. O depoimento ficou agendado para 6 de janeiro de 2022, dia em que serão ouvidas 26 testemunhas.