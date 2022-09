PSP recupera carro furtado em carjacking em Espinho

A PSP recuperou o carro que tinha sido furtado, ao início da tarde deste sábado, num carjacking na cidade de Espinho.

Após a ocorrência, a PSP efetuou várias diligências que levaram à localização de viatura, cerca de duas horas depois, ainda em Espinho. O Opel Corsa encontrava-se abandonado numa rua perto da ocorrência, estando agora as autoridades a tentar identificar o autor do crime.

"A viatura foi localizada, abandonada, na Rua 26, pelas 14.15 horas", precisou, ao JN, a comissária Tânia António, adiantando que foram recolhidos vestígios que auxiliarão na investigação. "A viatura será entregue ao legítimo proprietário", referiu ainda.

A viatura tinha sido furtada pelas 12.30 horas, no cruzamento da esquina 23 com a avenida 8. O condutor, com cerca de 30 anos, parou o carro e, quando saiu, foi confrontado com outro indivíduo, com cerca de 40 anos, que entrou repentinamente na viatura e fugiu.

A vítima agarrou-se ao pescoço do fugitivo, tendo sido arrastada ao longo de vários metros durante a fuga, pela rua 23. Um polícia que se encontrava de folga ouviu os gritos do homem e colocou de imediato o carro em que seguia no meio da rua, para tentar impedir a passagem. De seguida, foi em socorro da vítima mas, quando se identificou como agente, o fugitivo fez marcha-atrás para fugir pela avenida 8. Como não conseguiu, voltou a subir a rua 23, escapando entre o carro do polícia e o passeio.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros do concelho de Espinho, mas recusou transporte ao hospital.