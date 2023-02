PSP recupera material furtado em duas obras de construção civil em Bragança

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recuperou diverso equipamento usado na construção civil, avaliado em milhares de euros, que havia sido furtado de duas obras em curso na cidade de Bragança.

A localização do equipamento ocorreu na sequência de investigações motivadas por duas denúncias de furto, efetuadas nos dias 2 e 3 de fevereiro, no Comando Distrital da PSP. Apurou-se mais tarde que estavam perante dois crimes de furto qualificado, no interior de duas obras de construção civil, adiantou uma fonte daquele comando.

A Esquadra de Investigação Criminal desenvolveu imediatamente diligências de investigação que conduziram à identificação de um homem, com 38 anos, que, entretanto, foi constituído arguido por existirem fundadas suspeitas de ter sido o autor dos furtos.

PUB

Os artigos, nomeadamente motosserras, projetores Led, ferramentas, diverso material elétrico e outro para usa nas obras, foram recuperados e entregues aos proprietários.